Самым впечатляющим проявлением вчерашней стихии, пожалуй, стал инцидент в деревне Городище Минского района. После многочасового ливня речушка Менка превратилась в мощный поток, вышла из берегов и меньше чем за полчаса разрушила мост и размыла участок дороги шириной пять и длиной двадцать метров.

Последствия разлива – в фоторепортаже Уладзя Гридина.

25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)

25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)

О том, как все начиналось – во впечатляющем видео Александра Дергачева для REFORM.BY:

 

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