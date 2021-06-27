25 метров дороги и мост за несколько минут снесены мощным потоком: река Менка вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)

Самым впечатляющим проявлением вчерашней стихии, пожалуй, стал инцидент в деревне Городище Минского района. После многочасового ливня речушка Менка превратилась в мощный поток, вышла из берегов и меньше чем за полчаса разрушила мост и размыла участок дороги шириной пять и длиной двадцать метров.

Последствия разлива – в фоторепортаже Уладзя Гридина.

О том, как все начиналось – во впечатляющем видео Александра Дергачева для REFORM.BY:

Поделиться ссылкой: