В Минске вчера повторился исторический температурный рекорд — +35,8 градуса. Такая же температура фиксировалась в Минске лишь однажды в истории — 8 августа 2015 года.

Но национальный температурный рекорд побит не был. В Могилеве вчера было +37 градусов, напомним: в Октябрьском позавчера — +37,1

Самая высокая температура в Беларуси была зафиксирована 8 августа 2010 года: в Гомеле — +38,9 градуса, в Гомельском аэропорту — +39,2 градуса.