Месяц назад, 26 мая, Беларусь ввела торговые ограничения в отношении Украины. Совет министров РБ принял постановление о введении режима индивидуального лицензирования ряда украинских товаров. Оно вступило в силу через десять дней после публикации и рассчитано на полгода. Ограничения на импорт из Украины коснулись кондитерских изделий из какао, пива, фруктовых и овощных соков, строительных плит из древесины, обоев, кирпича, туалетной бумаги, сельскохозяйственных машин для обработки почвы, мебели, стиральных машин и ряда других товаров. Свое решение Минск объяснил “систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли”.

Как ограничения отразились на экономике Украины

С просьбой прокомментировать, как ограничения украинского экспорта в Беларусь отразились на текущем состоянии экономики Украины, DW обратилась в украинское министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но там посоветовали искать информацию в интернете.

Украинский шоколад попал в список “санкционных” товаров

На странице министерства можно найти лишь данные о внешней торговле Украины за 2020 год. В списке топ-15 торговых партнеров Киева в экспорте товаров и услуг Беларусь занимала восьмое место. Украина экспортировала туда товаров и услуг на 1 миллиард 444 миллиона долларов – 2,4 процента от общего объема экспорта страны в 59 миллиардов долларов. На сайте Государственной службы статистики Украины можно найти показатели и по отдельным категориям товаров, которые с мая этого года Беларусь хочет покупать в “режиме индивидуального лицензирования”, скажем, шоколад и другие пищевые продукты из какао. В частности, с января по апрель 2021 года Украина экспортировала в Беларусь 1126 тонн шоколада на почти четыре миллиона долларов. Но как лицензирование изменит эту статистику, можно будет узнать лишь по итогам второго полугодия.

Что касается импорта, то в списке 15 основных импортеров в Украину Беларусь занимала в 2020 году пятое место, предоставив товаров и услуг почти на три миллиарда долларов. Это пять процентов от общего объема импорта в Украину в 59,3 миллиарда долларов.

Почти половина бензина в Украине из Беларуси

Ведущую позицию белорусского импорта в Украину составляет бензин марки А-95. По словам директора “Консалтинговой группы А-95” Сергея Куюна, Украина потребляет ежемесячно 50-60 тыс. тонн такого горючего и еще – 250-260 тыс. тонн дизельного топлива. Поскольку, по его словам, на украинских заправках 45 процентов белорусского бензина, украинский потребитель почувствует любой сбой в системе поставок оттуда.

Сергей Куюн

В конце мая в украинской прессе появились сообщения о том, что торговые ограничения Минска могут затронуть и этот сектор. Но белорусские компании пересмотрели свои планы и объявили сначала о поставке 10 тыс. тонн, а потом и 20 тыс. тонн топлива. Как объяснил эксперт, этого было достаточно. Остальному объему украинские компании нашли альтернативные источники. “В июне приходят два танкера с топливом для сети АЗС ОККО по шесть тыс. тонн каждый. Плюс один танкер с шестью тыс. тонн для опционного рынка. Еще один танкер доставки планирует компания West Oil Group. Это поставки из Греции и Румынии. Украина также увеличила закупки топлива из Литвы. Трейдерам пришлось немного поработать, но они решили проблему с замещением. На рынке пока нет никаких проявлений дефицита”, – говорит эксперт.

Кто вместо “Белавиа”?

Одновременно с ограничением торговли Киев 26 мая прекратил воздушное сообщение с Беларусью в ответ на инцидент с Ryanair с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем на борту. А с 29 мая Украина закрыла воздушное пространство уже и для самолетов с белорусской регистрацией. DW обратилась к украинской государственной компании “Украэрорух”, регулирующей полеты авиакомпаний над территорией страны, с просьбой прокомментировать, как отсутствие “Белавиа” в украинском небе повлияло на бизнес украинских аэропортов.

Самолеты “Белавиа” больше не летают над Украиной