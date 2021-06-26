7 место

Дональд Унгер из Калифорнии доказал, что щелканье суставами не приводит к артриту, за что получил Шнобелевскую премию в 2009 году. Господин Унгер не пожалел живота своего (точнее, руки) ради доказательства своей теории: целых 60 лет он щелкал суставами только злополучной левой руки.

6 место

Благодаря исследованию студентки Иллинойского университета Джиллиан Кларк, проведенному в 2003 году, мир четко запомнил: что упало — не пропало. Оказывается, вредные для здоровья бактерии не успевают забраться на упавшую на пол пищу, если та проведет на полу менее 5 секунд. Ради прояснения этого важного вопроса Кларк и ее коллега Мередит Агли роняли на чистый и грязный пол различные продукты, а затем замеряли степень их загрязнения. Несмотря на то, что повторные эксперименты опровергли первоначальные выводы, «правило 5 секунд» прижилось: согласно опросам среди британцев, 70% женщин и 56% мужчин руководствуются им, когда решают, стоит ли есть с пола. Опросы были проведены теми же Кларк и Агли и, кстати, показали, что сладости и печенье поднимают с пола чаще, чем брокколи и цветную капусту. В 2004 году работа исследовательниц была удостоена Шнобелевской премии по здравоохранению.