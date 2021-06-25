Завтра в Минске перекроют проспекты Победителей и Машерова

Завтра, 26 июня, в Минске на всем протяжении перекроют проспект Победителей и часть проспекта Машерова, сообщается на сайте «Столичный транспорт и связь».

Здесь пройдет спортивно-массовое мероприятие по триатлону «Минский Триатлон 2021».

В связи с этим проспект Победителей перекроют на всем протяжении с 07:50 до 13:10. Будут закрыты съезд с МКАД и перекрыт сам проспект на всем протяжении.

Также с 07:50 до 13:10 будет перекрыт проспект Машерова на участке от проспекта Победителей до улицы Сторожевской.

В это время автобусы, троллейбусы и маршрутки пустят в объезд — подробные схему по каждому маршруту смотрите на сайте столичного транспорта.

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