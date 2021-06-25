Серена Уильямс и Александра Саснович

Прошла жеребьевка первого раунда женского одиночного разряда “Уимблдона”, сообщает “Прессбол”.

В основной сетке сыграют четыре белоруски — Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Ольга Говорцова.

Ольга Говорцова (136) — Коко Вандевей (США, 203)

Виктория Азаренко (14) — Катерина Козлова (Украина, 161)

Александра Саснович (101) — Серена Уильямс (США, 8)

Арина Соболенко (4) — Моника Никулеску (Румыния, 175)

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