Прошла жеребьевка первого раунда женского одиночного разряда “Уимблдона”, сообщает “Прессбол”.
В основной сетке сыграют четыре белоруски — Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Саснович и Ольга Говорцова.
Ольга Говорцова (136) — Коко Вандевей (США, 203)
Виктория Азаренко (14) — Катерина Козлова (Украина, 161)
Александра Саснович (101) — Серена Уильямс (США, 8)
Арина Соболенко (4) — Моника Никулеску (Румыния, 175)
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