В Беларуси ликвидируют два общественных объединения – Белорусскую ассоциацию женщин-юристов и аналитический центр “Стратегия”, говорится в сообщении на сайте Минюста с пятницу.

“Верховным Судом Республики Беларусь 23 июня 2021 года было принято решение о ликвидации общественного объединения “Белорусская ассоциация женщин-юристов”, 24 июня 2021 года принято решение о ликвидации республиканского общественного объединения “Аналитический центр “Стратегия”, – отметили в министерстве.

Там уточнили, что Минюст в мае и июне 2021 года подал заявления в Верховный суд о ликвидации этих двух общественных объединений.

“Основанием для подачи данных заявлений явилось то, что названные общественные объединения не представляли в министерство юстиции Республики Беларусь в течение трех лет подряд (в 2019, 2020 и 2021 гг.) в установленный срок информацию о продолжении своей деятельности и другие сведения, предусмотренные частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь “Об общественных объединениях”, – пояснили в ведомстве.

В Минюсте отметили, что непредставление общественным объединением ежегодной отчетности о своей деятельности является основанием для его ликвидации по решению суда.

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