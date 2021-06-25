Стало известно, кто пишет тексты с пропагандой на жировках

В июне многие минчане получили жировки за май с «ответом органов государственной власти на призывы к санкциям» и поздравлением с Днем независимости. Читатель TUT.BY обратился в филиал минского «Единого расчетно-справочного центра» и попросил, чтобы в присылаемых ему жировках указывалась информация только о тарифах за услуги и получил ответ.

«Санкции! Санкции! Старая новая мантра для сбежавших от правосудия уголовников и пестрых западных „демократий“», — такими словами начинался текст неизвестного автора на жировке. Дальше автор называл Светлану Тихановскую и Павла Латушко «беглой кухаркой» и «беглым предателем», а призывы к санкциям — «фашизмом в чистом виде», цитировал Романа Протасевича и рассказывал, что «санкции — это остановившиеся заводы и безработица, отсутствие пенсий, социальных и других выплат, это голодающие дети и старики, это превращение магазинов в музеи гастрономии из-за огромных цен на продукты». В конце текста он обвинил «санкционных агитаторов под бело-красно-белым коллаборационистским знаменем» во всем вышеперечисленном.

В ЕРСЦ ответили, что информация, размещенная на оборотной стороне жировки была предоставлена главным управлением идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома. И размещать на жировках информации «социального характера» коммунальникам позволяет постановление Мингорисполкома № 2072 за 30 июня 2015 года.

Как сообщает “THE VILLAGE” Главным управлением идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома руководит Сергей Шендрик.

Его заместитель Юрий Уральский в 2017 году запомнился тем, что представлял сторону Мингорисполкома в суде с заявителем акции протеста на День Воли. Тогда Мингорисполком прислал отказ по поводу шествия в центре города прямо накануне — 24 марта, хотя должен был сообщить о своем решении как минимум за 5 дней до мероприятия.

Поделиться ссылкой: