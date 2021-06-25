Ежемесячные потери авиаотрасли Беларуси из-за санкций оцениваются на уровне $10,3 млн, заявил в парламенте заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

“В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $10,3 млн. Только вынужденный облет территории Украины повлек за собой увеличение общего времени выполнения и значительный рост затрат, который за июль-декабрь 2021 года ориентировочно составит около $5 млн”, – цитирует Сивака БЕЛТА.

По его словам, “в области воздушного транспорта стоит сложная задача восстановить потери, возникшие не только из-за пандемии, но и из-за ограничений, введенных странами ЕС, Великобританией и Украиной”.

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