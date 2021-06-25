Apple назвала победителей ежегодной премии Apple Design Awards. В номинации «Визуал и графика» победило приложение Loona белорусских разработчиков.

Приложение помогает настроиться на здоровый сон «путем воздействия на эмоциональный фон». Разработкой занята команда под руководством Андрея Янчуревича и Дмитрия Дорина. Также в сооснователях значатся Сергей Гончар и Евгений Невгень – они прославились благодаря приложению MSQRD, которое купил Facebook.

Также в этой категории Apple отметила игру китайской студии miHoYo Limited под названием Genshin Impact.

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