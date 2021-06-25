В городе Серфсайд в округе Майами-Дейд штата Флорида обрушилось 12-этажное жилое здание. О том, какие это вызвало последствия сообщает ТАСС.
- Погибли четыре человека, 159 числятся пропавшими. Местонахождение еще 120 человек, которые могли находиться под завалами здания, установлено.
- Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате. Соответствующее распоряжение главы государства предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны. До этого режим ЧС ввел губернатор штата Рон Десантис.
- Жена президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса Сильвана Лопес Морейра де Абдо решила отправиться во Флориду, чтобы лично присутствовать при разборе завалов. Среди пропавших – ее сестра София, семья которой жила в частично рухнувшем доме.
- Причины произошедшего еще не определены, после завершения спасательной операции проведут расследование. Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава при этом отметила, что, по всей видимости, имели место “проблемы со структурными элементами” конструкции здания.
- Власти штата пока не получили свидетельств того, что обрушение дома было вызвано кем-то целенаправленно.
- В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Спасатели пока используют лишь легкую технику для разбора завалов и только в случае необходимости.
- Бывший президент США Дональд Трамп, который живет во Флориде, выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента.
Поделиться ссылкой:
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!