Адвокат белорусского спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, Мария Красова готовится подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека.

После того, как сегодня Московский областной суд отклонил жалобу на решение об экстрадиции из РФ на родину Алексея Кудина, разыскиваемого в Беларуси за сопротивление милиции на акциях протеста прошлым летом, адвокат Мария Красова сообщила “Интерфаксу”: “Нам отказали. Будем готовить апелляцию сначала, потом обратимся в ЕСПЧ”.

Кудин обвиняется в Беларуси по делу о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок. Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы. Правоохранительные органы республики считают, что спортсмен применил силу в отношении сотрудника милиции на акции протеста в августе 2020 года. При этом защита обращает внимание на то, что при задержании он был “жестоко избит, и что следы жестокого обращения сохраняются на теле Алексея до сих пор”.

Кудин был задержан в подмосковном Домодедово 21 января, по запросу Беларуси, и помещен в СИЗО. Тогда же он обратился к российским властям сначала за убежищем, однако не получил ответ на это ходатайство, а затем – за временным убежищем.

В апреле Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Он обжаловал это решение в суде, но сегодня суд жалобу отклонил.

Кудин часто проводил в Москве свои тренировочные сборы. Кроме того, его интересы представляло российское агентство.

Алексей Кудин – заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 годы), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 годы), а также чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год).

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