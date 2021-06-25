Генерал Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола.

В бытность министром Ващенко возглавлял наблюдательный совет ОО «Белорусская федерация волейбола».

«На отчетно-выборной конференции делегаты единогласно поддержали его кандидатуру», – сообщает Министерство спорта и туризма.

Министра Ващенко освободили от должности в конце января этого года. По официальной версии – из-за возраста (ему 62 года). Хотя в нее не все поверили. Известно, что предельный возраст на военной службе для генерал-полковника – 60 лет, генерал-лейтенанта и генерал-майора – 55 лет. Однако, по закону, при необходимости этот возраст могут и продлить – дважды на пять лет. Решение об этом принимает глава государства. На форумах замечали, что указ об освобождении Ващенко от должности был подписал в тот момент, когда он находился с рабочей поездкой в Могилеве. Так что вполне возможно, что и для самого Ващенко это был сюрприз. Хотя провожали его с цветами, а премьер-министр Роман Головченко на прощание даже почетную грамоту вручил бывшему министру.

Сам генерал нигде не высказывался по поводу своей отставки. Ушел молча. И всё это время никаких комментариев и интервью не давал. Сейчас все чиновники понимают: любое неосторожное слово может отозваться раскатистым эхом – эффект может быть похлеще грома и молнии! Возможно, поэтому Ващенко снова оказался в строю и получил новую должность. Правда, общественную.

Кстати, именно при Ващенко сотрудники МЧС активно снимали бело-красно-белые флаги с домов. А сам генерал принимал участие в пропрезидентском митинге в прошлом году на площади Независимости. «Генералы улыбаются, но до конца не понимают, что происходит…» – подписал фото вместе с Владимиром Ващенко с того митинга один из депутатов Палаты представителей.

Владимир Ващенко в новой роли сразу взял под козырек и заявил, что готов исполнить задачу, которую поставило перед ним Министерство спорта: попадание сборных команд по волейболу на Олимпийские игры. «Это выполнимо, – говорит Ващенко. – Условия в стране созданы. Но для этого необходимо приложить большие усилия».

Как известно, Олимпиада будет проходить в Токио, и сейчас, когда небо закрыто, даже добраться до Японии, которая также закрыла свое воздушное пространство для Беларуси, тот еще квест!

Из личного дела

Владимир Ващенко руководил Министерством по чрезвычайным ситуациям с 2010 года. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, а также Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь.

Занимал разные должности в самостоятельной военизированной пожарной части №2 по охране Ленинского района Могилева, был начальником части. Работал также замначальника УВПС УВД Могилевского облисполкома по службе, подготовке и пожаротушению. Был начальником Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь. Известно, что он работал сборщиком Могилевского тароремонтного предприятия треста «Белтара», заточником Могилевского завода «Строммашина».

Женат, есть двое детей.

ПОИМЕННО

Кто руководил волейболом до генерала Ващенко?

С 1999-го по осень 2014 года Белорусскую федерацию волейбола возглавлял экс-глава Минского облисполкома Борис Батура. Затем его сменил экс-глава Следственного комитета Валентин Шаев, а в мае 2017 года – бывший арбитр Международной федерации волейбола Александр Пясецкий.

В ноябре 2018 года БФВ возглавил профессиональный волейболист Эдуард Венский. Он 14 сезонов провел в чемпионате Финляндии, выступая за клуб «ВяЛеПа», признавался лучшим игроком финского чемпионата. В 2017 году вернулся в Беларусь и помог солигорскому «Шахтеру» выиграть чемпионский титул, после чего завершил карьеру игрока. В августе 2020 года Венский подал в отставку. Его обязанности исполняла генеральный секретарь Алла Тетерина.

Эдуард Венский рассказывал, что отставка была его собственным решением – он разошелся во взглядах на развитие волейбола в стране со своим руководством. Венский также отметил, что демарш волейболистов сборной, которые отказались играть в знак несогласия с итогами выборов и тем, что происходило после них в стране, не был основополагающим фактором в принятии его решения.

Публикация – из № 47 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой: