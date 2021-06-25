Гражданский муж Лободы – армянский миллиардер с белорусским паспортом

Светлана Лобода не делится с поклонниками секретами своей личной жизни: 38-летняя певица старательно поддерживает образ сильной, но одинокой женщины. Три года назад она родила дочь Тильду и до сих пор скрывает имя отца девочки.

Но как сообщает KP.RU, несколько месяцев назад появились слухи о некоем таинственном воздыхателе звезды – очень богатом и очень могущественном. Якобы именно благодаря его поддержке Светлана чувствует себя уверенно и может позволить себе диктовать организаторам концертов любые условия. Артистка летает на частном самолете, живет в люксах и требует за корпоратив около 5 миллионов российских рублей. И вот теперь стало известно имя загадочного мужчины звезды.

Как сообщает украинский портал Страна.ua, в мае Светлана отдыхала на Кипре вместе со своим гражданским мужем, миллиардером Артуром Гранцем. Бизнесмен отмечал день рождения в одном из лучших отелей Кипра Anassa Hotel: 5 мая ему исполнилось 50 лет.

По данным издания, олигарх пригласил погостить на закрытом курорте, расположенном в 63 километрах от международного аэропорта Пафоса, целый десант знаменитостей, политиков и бизнесменов. Главной звездой вечера (помимо Светланы, разумеется) стал Александр Ревва. Шоумен устроил для именинника предпремьерный показ комедии «Прабабушка легкого поведения», в которой он сыграл главную роль. В своем Инстаграме Лобода опубликовала видео с курорта, в том числе ролик роскошного салюта. Однако где именно она его сняла, певица не стала уточнять.

Артур Гранц – фигура колоритная. Армянин по национальности, он, как и Лобода, родился в Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт (а заодно и высшее образование в Белорусском государственном университете). Тем не менее, основной бизнес предприниматель ведет именно в Беларуси. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Кроме того, он приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска. В 2020 году Гранц стал основным владельцем издания «Forbes Украина». Он также является собственником компании «Мимиер Трейд Юкрейн», производящей подсолнечное масло.

То, что Гранц – любимый мужчина певицы, подтвердил и бывший менеджер Лободы Стас Пшеницын. Он открыл еще один секрет звезды: Артур Гранц не является отцом дочки Лободы Тильды. По словам Пшеницына, роман олигарха и певицы разгорелся уже после того, как Светлана родила второго ребенка.

– Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур, – рассказал Пшеницын «Экспресс газете». – Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его личном самолете. Но он не отец Тильды. Его еще не было рядом, когда Света ее родила.

Впрочем, по словам экс-менеджера звезды, Лобода родила дочку от не менее влиятельного мужчины.

– Называть имена я лучше не буду, – говорит промоутер. – Если я скажу, кто отец ее ребенка, меня повесят.

Стас уточнил, что это не солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считали отцом младшей дочки звезды.

Напомним, в октябре прошлого года Светлана Лобода отметила свое 38-летие в Арабских Эмиратах. Ради торжества Лобода сняла банкетный зал в одном из лучших ресторанов Дубая и пригласила на праздник родных и близких друзей. В день своего рождения певица сумела заинтриговать поклонников: в Инстаграме она похвасталась обручальным кольцом за полтора миллиона долларов.

– Сегодня я счастлива, как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше. У меня есть всё, о чём я мечтала… И даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты… – многозначительно подписала Светлана фото, на котором она позирует в ванне с роскошным букетом роз и с огромным бриллиантом на пальце.

У Лободы есть еще одна дочь – 9-летняя Евангелина. Певица родила ее в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США в знаменитой лос-анджелесской клинике Седар Синай (в ней рожали все голливудские актрисы и звезды шоу-бизнеса– от Деми Мур до Бритни Спирс).

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