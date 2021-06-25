Предыдущий максимум продержался всего три месяца.

На 1 мая суммарные долги флагманов промышленности составили 94,754 млрд рублей. Это максимальное значение задолженности за весь период замеров по принятой в стране методике, пишет banki24.by.

По сравнению с началом 2021 года размер обязательств увеличился на 22,8%, и это самые быстрые темпы прироста за последние годы. Сравните: за весь 2020-й долг промышленников вырос на 18,5%, за 2019-й – на 3,2%, за 2018-й – на 10%, за 2017-й – на 11%, за 2016-й – на 7,3%.

Иными словами, за треть текущего года обязательства увеличились больше, чем за любой полный год прошлого пятилетия.

Среди отраслей промышленности по размеру долга выделяются энергетика (22,467 млрд рублей), пищепром (11,617 млрд), деревообработка и производство целлюлозы (10,880 млрд), машиностроение (7,552 млрд), производство неметаллических минеральных продуктов (7,493 млрд рублей).

Объем задолженности в энергетике подскочил к началу года в 3,7 раза. Такой стремительный рост объясняется изменением основного вида деятельности некоторых компаний, которые раньше проходили по сектору строительства. Сумма просроченных долгов в промышленности тоже измеряется миллиардами.

На 1 мая крупные и средние предприятия накопили 4,655 млрд рублей проблемных обязательств. По данному показателю, как и по совокупной сумме долга, промышленность лидирует в экономике.

Первые места по проблемным долгам заняли пищепром (1,185 млрд рублей), производители неметаллических минеральных продуктов (553,8 млн), производители транспорта (513,9 млн), металлурги (512 млн рублей). Суммарная задолженность состоит из двух главных компонент: долгов по кредитам и займам и кредиторки.

К 1 мая обязательства флагманов промышленности по кредитам и займам достигли 66,808 млрд рублей. По сравнению с началом года они выросли на 25,9%. По объему накопленных кредитов и займов в промышленности лидируют энергетика (17,790 млрд рублей), деревообработка и производство целлюлозы (9,588 млрд), а также пищепром (7,438 млрд рублей). Кредиторка флагманов промышленности на отчетную дату составила 27,945 млрд рублей. Это рекордное значение кредиторки за весь период измерений по актуальной методике.

С начала года размер задолженности вырос на 16%. По сумме кредиторки на 1 мая лидировали энергетика (4,676 млрд рублей), пищепром (4,179 млрд), а также производители неметаллических минеральных продуктов (3,484 млрд рублей).

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