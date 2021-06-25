Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, сообщает TUT.BY.

Им вменяют преступления по трем статьям Уголовного кодекса:

• ч.1 ст.357 — Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (до 12 лет лишения свободы)

• ч.3 ст.361 — Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (до 5 лет лишения свободы)

• ч.1 ст.361-1 — Создание экстремистского формирования либо руководство им (до 7 лет лишения свободы)

Вот несколько цитат из сообщения прокуратуры:

«Обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

«Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти».

«Скрывая свой мотив, в качестве официальной цели создания „координационного совета“ они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси. Вместе с тем действительной целью создания „координационного совета“ являлась координация протестной активности».

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