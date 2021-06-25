Отвечая на сообщения о том, белорусские власти способствовали переводу Романа Протасевича и Софьи Сапеги из предварительного заключения под домашний арест, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила:

“Находясь под домашним арестом, Роман Протасевич и Софья Сапега остаются незаконно задержанными правительством Александра Лукашенко. Они были незаконно арестованы и произвольно привлечены к ответственности за несуществующие преступления, и правосудие не будет восстановлено до тех пор, пока они не будут безоговорочно освобождены.

Это выглядит как циничная уловка белорусских властей, чтобы добиться отмены международных санкций, которые были введены после ареста Романа и Софьи. За последний год мир с ужасом наблюдал, как правительство Александра Лукашенко с невыразимой жестокостью подавляет мирное инакомыслие – эти переводы под домашний арест ничего не меняют. Мы вновь призываем международное сообщество сделать все возможное для прекращения кризиса в области прав человека в Беларуси.

Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Они должны позволить им покинуть Беларусь, если они решат это сделать, и если они останутся в стране, власти должны гарантировать, что в дальнейшем против них не будет никаких репрессий.”

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