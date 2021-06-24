В Осиповичском районе 9-летний мальчик включал тэн для воды и погиб от удара током

Трагедия произошла вечером 23 июня в деревне Аминовичи Осиповичского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По информации СК, мальчик был на даче вместе с бабушкой, дедушкой и младшим братом.

“Около 16.50 мальчик, включая в розетку электрический тэн для подогрева воды, получил удар током. Его обнаружил младший брат и выдернул вилку из розетки. Однако, несмотря на попытки медиков, спасти ребёнка не удалось”, – проинформировали в СК.

Проводится проверка, обстоятельства ЧП устанавливаются.

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