24 июня в суде Центрального района Минска началось заседание о признании экстремистскими материалов TUT.ВY и соцсетей портала.

Дело рассматривает судья Татьяна Скопец.

МВД еще до начала судебного заседания подало ходатайство о закрытии процесса «с целью предотвращения распространения информации, содержащейся в материалах дела», сообщает TUT.BY.

Судья удовлетворил ходатайство. Суд пройдет в закрытом режиме.

Ранее МВД обратилось в республиканскую комиссию, чтобы эксперты изучили материалы редакции. Заключение этой комиссии легло в основу обращения ведомства против TUT.BY в суд. Что написано в этом документе?

Главный документ в суде против TUT.BY — это заключение Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Документ № 234 датирован 12 мая.

Основанием проводить экспертизу стало обращение МВД № 35/489 от 2 марта.

Экспертами указаны двое человек. Это, по-первых, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Александр Ивановский (к слову, частый гость на госТВ), а также Татьяна Лапунина — начальник отдела речеведческих и экономических исследований Госкомитета судебных экспертиз.

Изначально МВД поставило перед экспертами четыре вопроса, на три из них комиссия ответила согласием:

якобы информационный ресурс TUT.BY является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности;

что в представленных на исследование фото, видео и текстовых сообщениях содержится информация, “побуждающая к экстремистской деятельности, массовым беспорядкам”, а также пропагандирующая все это;

что информационная деятельность TUT.BY в проанализированных материалах “направлена на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также на разжигание политической и идеологической вражды”.

Четвертый вопрос МВД остался без ответа, его формулировали так: «Является ли деятельность TUT.BY финансированием экстремистской деятельности посредством предоставления информационных услуг?»

Отметим, что экспертное заключение занимает более 60 страниц, еще около 300 занимают приложения (в них входит перечисление изученных материалов). Перед судебным процессом представителям ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» не разрешили сделать фотокопии этих документов, а только позволили выписать что-то вручную.

В документах указано, что на экспертизу поступило 498 материалов: 39 публикаций на портале, 97 материалов с видео и более 350 скриншотов постов из Telegram-каналов TUT.BY. Плюс упомянуты три материала из других СМИ, которые были перепечатаны на сайте.

Поделиться ссылкой: