Три новинки с MILEX-21

Последний раз международная выставка вооружения «Милекс» в Беларуси проводилась в 2019 году. Так что на подготовку к нынешнему форуму у оружейников было больше двух лет. Белорусская оборонная промышленность за это время успела подготовить несколько довольно интересных моделей, пишет TUT.BY.

БТР-V2. Первый белорусский бронетранспортер

Вне всяких сомнений, главная интрига выставки, ее жемчужина. Собственных бронетранспортеров Беларусь никогда раньше не разрабатывала. Как правило, «своими» машинами считались различные модернизации модели «семидесятого» БТР — а в серию пошел только БТР-70МБ1, который находится на вооружении Сил специальных операций. Так что БТР-V2 стал первым «настоящим» белорусским бронетранспортером.

Разработчиком новинки в инициативном порядке выступил Минский завод колесных тягачей — опять-таки, это предприятие раньше не занималось производством БТР, предпочитая колесные бронеавтомобили вроде «Лис-ПМ» или Volat-V1. Ранее белорусские модернизации БТР проводились только на 140-м ремонтном заводе в Борисове.

Боевая масса бронетранспортера составляет 22 тонны, а рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 550 лошадиных сил позволяет БТР-V2 разгоняться по шоссе до 110 километров в час, может бронетранспортер преодолевать и водные преграды со скоростью до 10 км/ч (имеются водомётные движители). Такая скорость дает транспорту возможность оперативно доставлять на поле боя до восьми мотострелков — кроме них, в БТР находятся три члена экипажа.

Защита БТР, по словам разработчиков — по классу БР4, то есть V2 должен выдерживать огонь пулями 7,62×39 (как у классического АК) с любой проекции и дистанции, включая бронебойно-зажигательные боеприпасы. Предусмотрена и противоминная защита — БТР бронирован по классу 2А/2B (по стандарту STANAG 4569). Это значит, что и под днищем, и под колесом транспорта можно подорвать взрывное устройство до 6 кг тротила в эквиваленте, при этом уцелеет и сам БТР, и экипаж — помимо прочего, для предохранения бойцов служат энергопоглощающие сиденья и подвесной пол. По словам разработчиков, броню транспортного средства можно усилить навесными элементами, но до какого уровня, точно неизвестно.

Основным преимуществом модели по сравнению с абсолютно всеми колесными бронемашинами белорусской армии — это боевая мощь. Доселе наиболее грозным оружием бронетранспортеров Беларуси был 14,5-миллиметровый пулемет КПВТ — оружие неплохое, но все же пулемет, а не пушка. В то же время мировым трендом является вооружение бронемашин скорострельными пушками небольшого калибра, позволяющими эффективно поражать не только пехоту, но и бронетехнику.

Разработчики БТР-V2 пошли в том же направлении — «главный калибр» бронетранспортера представлен 30-миллиметровым орудием 2А42, стабилизированным в двух плоскостях. Вспомогательное вооружение — спаренный с пушкой 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ, также на БТР ставится противотанковая ракета «Конкурс».

Такой набор вооружения ставит бронетранспортер по огневой мощи в ряд уже не с другими белорусскими БТР, но с боевыми машинами пехоты БМП-2. Собственно, боевым модулем модели и является модернизированная башня БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой и новыми прицельными приспособлениями. Это на первый взгляд вызывает некоторое удивление — сейчас бронеавтомобили стараются оснащать не башнями, а необитаемыми боевыми модулями.

Такой модуль, кстати, представлен на этом же «Милексе», это «Адунок-БМ-30» с таким же пушечным вооружением. Перспективность подобных устройств понимают и разработчики — было особо указано, что башня от БМП-2 (которая при всех модернизациях все же вчерашний день) может быть заменена как раз на необитаемый боевой модуль.

Судя по всему, выбор башни от БМП-2 обусловлен сугубо практическими соображениями — они в Беларуси имеются «в количестве». Всегда проще и дешевле взять уже готовое изделие, улучшить и поставить на новое шасси, чем тратить время и средства на производство модуля с нуля, пусть в итоге он даже станет более продвинутым. А если заказчик готов заплатить за более современную комплектацию — почему бы и нет?

Перспективы у пушечного бронетранспортера теоретически вполне имеются. Если V-2 когда-нибудь пойдет в серию и поступит на вооружение, он однозначно станет самым мощным БТР в стране, превзойдя и БМП (грань между этими классами боевой техники вообще в последние десятилетия стирается). Разработчики, собственно, и указывают, что в перспективе V-2 заменит не только БТР-70 и БТР-80, но и БМП-1 и БМП-2.

Правда, уже вскоре в страну должно прибыть около 70 закупленных в России БТР-82А — по вооружению они превосходят V-2 (пушка 2А72 в необитаемом боевом модуле БТР-82А явно более продвинута, чем 2А42 в башне V-2), по бронированию — возможно, уступают только в плане противоминной защиты. Правда, стоимость в 900 000 долларов за один российский БТР явно не позволит им стать главной бронемашиной белорусской армии, и дает модели от МЗКТ неплохой шанс. Однако сколько в итоге будут стоить V-2, когда именно пойдут в серию и какой вид примут в итоге — неясно.

Беспилотный вертолет «Хантер»

Разведывательно-ударный беспилотник вертолетного типа «Хантер» от холдинга «Беспилотные вертолеты» был представлен как первый в мире в своем классе подобный аппарат. Это утверждение оставим на совести сказавшего, БПЛА вертолетного типа разработаны и успешно используются несколькими странами. Впрочем, их все равно на порядки меньше, чем «классических» беспилотников, так что «Хантер» в любом случае представляет собой довольно редкую разработку.

Главные преимущества таких машин — ровно те же, что и плюсы обычных пилотируемых вертолетов перед самолетами. Уступая в скорости, машины вертолетного типа зато не требуют взлетной полосы и могут подолгу зависать на одном месте, «прячась» за неровностями ландшафта и проводя в воздухе долгое время. Это может оказаться весьма полезным при выполнении и разведывательных и ударных функций. Разработчики заявляют, что Hunter предназначен для уничтожения и бронетехники, и живой силы противника, и даже малоскоростных воздушных целей.

На вертолете стоит современная электроника и другое оборудование, включая станцию защиты от противорадиолокационных ракет, станция предупреждения об излучении, автомат постановки помех (чтобы было труднее обнаружить и сбить), радиолокатор, инерциальная навигационная система. Шесть камер кругового обзора день-ночь позволяют вести разведку. Интересной особенностью является система возврата в условиях отсутствия данных спутниковой навигации — фактически, она должна позволить «Хантеру» вернуться с задания самостоятельно, даже если связь с машиной потеряна.

Вооружение беспилотника пока можно оценить как скромное. «Хантер» располагает турельным пулеметом калибра 7,62 миллиметра с 550 патронами и двумя установками для пуска восьми неуправляемых ракет. Помимо этого, аппарат может использовать 16 противотанковых авиабомб калибра 2,5 кг — фактически, развитием идеи ПТАБ, использовавшихся еще на Курской дуге.

Конечно, в данном случае на БПЛА просто-таки «просится» управляемая ракета сравнительно небольших габаритов, подобная AGM-114 Hellfire или российской «Атаки» (которую испытывали и в Беларуси)— такой боеприпас позволил бы в полной мере реализовать преимущества беспилотника вертолетного типа и с высокой точностью поражать различные цели. В то же время сыпать на бронетехнику сверху 2,5-килограммовые кумулятивные бомбы не выглядит столь привлекательной идеей.

Однако солидная боевая нагрузка в 200 килограммов, думается, позволит «Хантеру» при наличии подобных боеприпасов использовать и их (тот же «Хеллфайр» или «Атака» весят около 50 кг).

Четыре года назад та же компания уже представляла беспилотник вертолетного типа — однако существенно меньших размеров, с максимальной взлетной массой всего в 140-150 килограммов (у «Хантера» — впятеро больше) и вооружением всего из двух точек подвески для термобарических боеприпасов. Особого интереса модель в итоге не вызвала.

Система защиты от беспилотников «Гроза»

На «Милексе» хвастались не только беспилотниками, но и средствами защиты от них. Причем в данном случае речь идет не об обычных ружьях-«дронобойках», которыми сейчас никого не удивишь — ОАО «КБ Радар» представило мобильную систему защиты от БПЛА «Гроза-Z1».

Компактная система, которая может устанавливаться даже в кузове пикапа вроде Toyota Hilux, создает над охраняем объектом «купол», под которым в автоматическом режиме контролируются частоты, на которых работают популярные модели дронов. В случае появления беспилотника «Гроза-Z1» распознает его сигнал и подавляет каналы управления дроном, передачи им данных и навигацию. В лучшем случае после этого беспилотник возвращается к оператору, не в силах проникнуть внутрь «купола», в худшем — садится или падает на землю. Также «Гроза» умеет ставить дезинформирующие помехи навигации, чтобы организовать бесполезную зону в определенном радиусе.

Радиус обнаружения дронов составляет до двух километров, подавления навигации — около 500 метров, а дезинформирующие помехи для создания бесполётной зоны «Гроза» умеет ставить и на 10 километрах.

Таким образом, очевидно, что система может противостоять преимущественно небольшим беспилотникам, которым для причинения вреда нужно приближаться на сравнительно скромное расстояние. Крупные БПЛА вроде «Байрактаров» или подобных им аппаратов — не про «Грозу», но такие беспилотники вообще по части зенитных систем, а не станций подавления. А вот пограничным службам для перехвата контрабанды такие системы могут пригодиться.

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