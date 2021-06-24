Сервис автоматизации бухгалтерии будет развивать минский офис

На прошлой неделе сервис автоматизации бухгалтерии Synder, основанный белорусами, привлёк 2 миллиона долларов. Часть ресурсов пойдет на развитие продукта и расширение офиса в Беларуси, рассказывает dev.by.

— Инвестиции мы направим на решение нескольких задач. В частности, увеличим количество пользователей. Сейчас Synder помогает автоматизировать бухгалтерию и финансы бизнесам, расположенным в США, Великобритании, Канаде, Австралии. Поэтому мы активно продвигаемся на данных рынках, постоянно расширяя свой функционал и число интегрированных платформ.

На этот год у нас большие планы по расширению функционала. Мы хотели бы добавить новые финансовые инструменты, а также подключить большее количество интеграций, которые отвечают запросам наших клиентов. Мы постоянно анализируем развитие e-commerce индустрии, а также изменения в бухгалтерских процессах, чтобы предлагать продукт, который решает актуальные проблемы для бизнесов.

Synder — это SaaS продукт, позволяющий автоматизировать бухгалтерский учет, а также корректно связать продажи из разных источников в одну экосистему. В 2020 году Synder синхронизировал объем транзакций в эквиваленте $1 млрд для нескольких тысяч компаний.

Основатели Synder — выходцы из Беларуси Михаил Астрейко (CEO) и Илья Кисель (COO), более 15 лет работают в сферах ИТ-индустрии и электронной торговли.

Bulba Ventures и Civitta назвали Synder одним из самых перспективных стартапов.

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором в раунде финансирования в стартап. Также осенью прошлого года компания привлекла ангельские инвестиции от Smart Partnership Capital. Сумма не раскрывается.

В компании посчитали, что на развитие маркетинговых каналов и продаж будет направлено 70% привлечённого капитала, 30% — на разработку и развитие продукта.

— Что касается минского офиса, инвестиции позитивно скажутся на работе всей компании в целом, а также работе каждого сотрудника. Увеличение финансовых возможностей позволит профессионально расти текущим специалистам, а также привлекать в компанию новые ресурсы. Мы постоянно расширяем штат и ищем амбициозных специалистов, готовых принимать новые челленджи и реализовывать свой потенциал вместе с нами, — заявили в Synder.

У компании три офиса: в Беларуси (Минск), США (Сан-Франциско) и Литве (Вильнюсе). В команде около 60 сотрудников, большинство в минском офисе — 45 человек. Сейчас в компании открыто 12 вакансий, 10 из которых для минского офиса.

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