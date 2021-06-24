Нападающий сборной Португалии по футболу и ее капитан Криштиану Роналду забил два гола с пенальти в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против команды Франции (2:2), это были 108-й и 109-й голы форварда за национальную команду.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, 36-летний игрок повторил мировой рекорд по забитым мячам на уровне сборных, который установил экс-форвард сборной Ирана Али Даеи.

По информации УЕФА, Роналду также вышел на первое место в списке бомбардиров Евро-2020, на его счету пять забитых мячей: два – в ворота сборной Венгрии, еще один – Германии.

Роналду – рекордсмен по количеству забитых мячей на чемпионатах Европы по футболу, в его активе 14 голов. В матче против Венгрии он побил рекорд нападающего сборной Франции Мишеля Платини, у которого девять забитых мячей.

У Роналду есть шанс увеличить свой бомбардирский рекорд в матче 1/8 финала Евро-2020. Португалия, которая финишировала третьей в квартете F, 27 июня в Севилье (Испания) сыграет против первой команды группы В, сборной Бельгии.

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