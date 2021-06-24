TUT.ВY пока не признан экстремистским, процесс по делу приостановлен на неопределенный срок. Это значит, что вся продукция портала остается легальной.
В Беларуси есть только одна процедура признания информации и продукции экстремистской — по решению суда. Для пользователей ориентиром является Республиканский список экстремистских материалов, который размещается на сайте Министерства информации. Пока материал, продукция или ресурс не указан в этом списке, он не является запрещенным.
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