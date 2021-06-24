Опубликованы детали решения Совета ЕС по секторальным санкциям, которые вступят в силу 25 июня

В официальном журнале Евросоюза опубликованы детали решения Совета ЕС о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Как отмечает TUT.BY, они коснутся калийной, нефтеперерабатывающей, табачной отраслей, а также госбанков.

Совет ЕС запрещает продажу, поставку или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, которое может быть использовано для мониторинга или перехвата белорусскими властями данных из интернета и телефонной связи; продажу, поставку или передачу предметов двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Также будет запрещено продавать, поставлять, перемещать или экспортировать, прямо или косвенно, продукты калийной и нефтеперерабатывающей отраслей.

«Запрещается импортировать, покупать, перевозить нефтепродукты из указанного списка, если они происходят из Беларуси или экспортируются из Беларуси; предоставлять, прямо или косвенно, техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, включая страхование и перестрахование, связанные с этими запретами», — говорится в документе.

Вместе с тем вводится запрет на продажу, поставки, перемещение и экспорт товаров, используемых для производства или изготовления табачных изделий.

Документ налагает ограничения на доступ к рынкам капитала Евросоюза правительству Беларуси, а также белорусским государственным финансовым учреждениям и организациям. То есть запрещается предоставлять кредиты, а также прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или содействовать выпуску или иным образом вести дела с ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, выпущенными после 29 июня 2021 года, правительству Беларуси, госорганам, корпорациями и агентствам, крупным кредитным или иным организациям, где доля госсобственности превышает 50% на 1 июня 2021 года, а также юрлицам, чьи имущественные права прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% какому-либо юрлицу из приложения к этому ограничению.

В приложении к этому пункту указаны белорусские госбанки: Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк.

Ограничение не распространяется на ссуды или кредиты, предназначенные для поддержки гражданского населения Беларуси, например, гуманитарной помощи, экологических проектов или ядерной безопасности и в некоторых других случаях.

Под запретом будет страхование или перестрахование правительства Беларуси, госорганов, корпораций или агентств, а также физлиц и юрлиц, действующих от лица тех, кто попал под санкции.

Европейский инвестиционный банк не сможет финансировать новые проекты в госсекторе и должен будет приостановить финансовую поддержку действующих проектов организаций, попавших под санкции.

Секторальные санкции вступят в силу 25 июня. Принятые ограничения не касаются исполнения контрактов, подписанных до 25 июня 2021 года.

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