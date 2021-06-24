Новые условия въезда в Польшу для иностранцев

Правительство Польши с сегодняшнего дня, 24 июня, ввело обязательный 10-дневный карантин для путешествующих из-за пределов ЕС. Такие меры также касаются граждан Беларуси, сообщает Vandrouki.by.

С полуночи, 24 июня, Польша ввела обязательный 10-дневный карантин для лиц, которые будут приезжать в страну из-за пределов ЕС. От него могут освободить после 7-ми дней карантина и получения отрицательного теста на COVID-19.

Отныне не будет возможности освободиться из карантина в результате негативного теста на коронавирус, выполненного в течение 48-ми часов после пересечения польской границы. От обязательного карантина будут освобождаться полностью вакцинированные лица (двумя дозами вакцины или одной дозой вакцины Johnson & Johnson), а также дети до 12 лет, находящиеся под наблюдением вакцинированных родителей. При этом могут быть освобождены полностью вакцинированные лица, получившие вторую дозу вакцины не менее 14 дней назад.

В польском правительстве убеждены, что такие действия должны уберечь поляков от новых, более заразных штаммов коронавируса, в частности так называемого «индийского» штамма «Дельта».

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