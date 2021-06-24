24 июня Александр Лукашенко посетил Гродненскую область. В ходе рабочей поездки он заявил, что показатели предприятий не должны снижаться из-за санкционного давления.

«Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций? Ни на одном предприятии проседания быть не должно», – заявил Лукашенко в ходе обсуждения ситуации в области. Его цитирует Telegram-канал “Пул Первого”.

«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем», – добавил он.

Как сообщалось, 21 июня Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц.

Ожидается, что сегодня-завтра ЕС примет и секторальные экономические санкции.

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