Александр Лукашенко заявил о возможности введения военного положения, в частности, в Гродненской области, чтобы не допустить спада в экономике на фоне усиления западных санкций.

“Никакого проседания, ни на одном предприятии быть не должно. Пускай Караев (Юрий Караев, помощник президента по Гродненской области, экс-глава МВД – ИФ) одевает генеральскую форму, вам (Владимиру Каранику, губернатору Гродненской области – ИФ) тоже присвоено звание генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого проседания быть не должно”, – заявил Лукашенко в ходе доклада Караника о ситуации в экономике Гродненского региона, передает “Интерфакс“.

“Мы готовились к этому (усилению западных санкций), мы знали, что нам грозит”, – констатировал Лукашенко.

“На сегодняшний день разработаны мероприятия компенсации, европейский рынок не основной. Мы надеемся, что удастся не допустить (спада в экономике региона), даже если по отдельным предприятиям будет небольшое проседание, мы компенсируем за счет остальных показателей”, – заявил губернатор Гродненской области.

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