Департамент по авиации получил «Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года».

В этом докладе, как заявляют в Департаменте, говориться, что данных для начала расследования еще недостаточно. “В документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ИКАО, подготовленный Группой ИКАО по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года”.

В заключении к докладу отмечено, что: «Хотя государства предоставили Секретариату определенную информацию, для завершения расследования с целью установления фактов все еще требуется дополнительная поддержка. Секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов».

Предположительно, доклад о результатах расследования будет представлен на следующей сессии Совета.

Как отмечается в промежуточном докладе, на 18 июня 2021 года ИКАО от Республики Беларусь было направлено 52 документа, аудио и видео материалы.

Департамент по авиации отмечает, что в настоящее время “продолжает направлять материалы в ИКАО и тесно взаимодействует с Группой ИКАО по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего”.