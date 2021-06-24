Два брата из ЮАР совершили самое крупное в истории криптовалюты мошенничество

По информации Bloomberg, создатели инвестиционной платформы Africrypt смогли похитить 69 тысяч биткойнов на сумму $3,6 млрд и скрыться в неизвестном направлении.

Пострадавшие клиенты сервиса обратились для проведения расследования в юридическую компанию Hanekom Attorneys. Ее специалисты выяснили, что еще в апреле главный операционный директор Africrypt Амир Каджи сообщил всем клиентам, что платформу взломали. Также он попросил не распространяться об инциденте, так как это может привести к пропаже их средств. Как раз в тот момент стоимость биткойна была более $60 тыс.

Дальнейшее расследование показало, что это была спланированная атака изнутри, организованная братьями Каджи. Они заблаговременно отключили доступ штатным сотрудникам Africrypt к бэкенд платформы. Потом братья совершили многочисленное количество операций по переводу криптовалюты со счетов сервиса и внутренних клиентских в крупные майнинг-пулы, чтобы избежать возможности отслеживания этого инцидента.

Юристы Hanekom Attorneys с помощью частных детективов и полиции пытались определить маршрут братьев Каджи после кражи, но так и не смогли найти их следы в стране с начала мая.

Официальные власти ЮАР изучают ситуацию, но не могут сами проводить расследование, так как криптовалюта не считается финансовым продуктом в стране. В настоящее время деятельность Africrypt остановлена, начался процесс ликвидации этой компании.

Платформа Africrypt была запущена в 2019 году. В 2021 году у нее было несколько десятков тысяч клиентов.

Истории криптомошенничества

В конце апреля этого года правоохранительные органы Турции объявили в международный розыск основателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатих Озера (Faruk Fatih Ozer). 20 апреля он сбежал из страны предположительно в Албанию с $2 млрд денег инвесторов в контролируемых только им криптокошельках. В настоящее время деятельность Thodex остановлена, в офисах компании прошли обыски, изъятия документов и техники. У биржи было 390 тыс. активных пользователей, которые потеряли доступ к своим сбережениям.

В начале 2019 года прекратила работу канадская криптобиржа QuadrigaCX из-за смерти директора, у которого был доступ к холодному хранилищу. Тогда свои сбережения потеряли около 115 тыс. пользователей.

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