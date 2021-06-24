Белорусская топ-модель Марина Линчук ждет второго ребенка

Беби-бум в период пандемии и не думает заканчиваться!
Белорусская топ-модель Марина Линчук объявила о своей беременности, сообщает Spletnik. 33-летняя Марина и ее возлюбленный Брайан Кейси станут родителями во второй раз. Первого ребенка — дочь Анну Софию — модель родила в декабре 2019 года.
Делать тайну из пола будущего ребенка пара не стала. Марина и Брайан собрали всех на традиционную вечеринку, на которой объявили, что снова ждут девочку.
“Baby number 2”, — кратко заявила о переменах в своей жизни Марина в подписи к видео.
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В ноябре прошлого года Брайан сделал Линчук предложение, о чем модель также рассказала в соцсети. Но сама церемония, похоже, еще не состоялась — по крайней мере, в соцсетях модель это не афишировала.
Напомним, что свою карьеру модели Линчук начала в родном Минске, затем переехала в Москву, а потом и в США. Однако за происходящим в стране она следит. Так, в прошлом году Марина сделала пост в поддержку митингов и против переизбрания Александра Лукашенко.
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