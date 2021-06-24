6 французских фанатов приехали в Бухарест вместо Будапешта. До стадиона добирались с украинцами, которых перепутали с венграми

Два Леона, Жоэль, Дидье, Мануэль и Жак – болельщики из Франции. Для них идея проведения Евро по всему континенту обернулась комичной ситуацией, пишет “Трибуна”.

«Нам нужно больше узнать о Европе».

Журналист румынской газеты Jurnalul National рассказал, как он встретил в Бухаресте французов, которые грустно стояли рядом с толпой украинских болельщиков, громко растягивающих «У-кра-и-на!». Журналист заметил, что на них не было украинской символики и вообще они выглядели дезориентированными, поэтому подошел с вопросом.

– Вы едете из Киева?

– Мы французы (ответили на французском).

– А вы поддерживаете Украину?

– Нет. Мы попали сюда по ошибке. Становится все более очевидным, что мы не там, где должны быть.

– А куда вам нужно было?

– В Будапешт на матч Венгрия-Франция. Мы пытаемся понять, где произошла ошибка. В туристическом агентстве или в аэропорту. Вполне возможно, что мы просто сели в другой самолет.

Французы проверили все билеты. Оказалось, что только три из них были в Будапешт, а три остальных – в Бухарест! Жоэль начал звонить и с кем-то очень долго ругаться, после чего заявил: «Они обвинили нас, потому что мы не знаем разницы между Бухарестом и Будапештом. Я заказал сразу все билеты. Как нам дали три в одну сторону, а три в другую? И неудача в том, что все мы попали сюда, а не куда планировали. Это как в фильмах про дураков со скрытой камерой».

Болельщиков спросили, как они не заподозрили подвоха еще в аэропорту. «Откуда нам знать? Мы впервые приехали в эту часть Европы. И, честно говоря, для меня до сегодняшнего дня не было разницы между Бухарестом и Будапештом. Нам нужно больше узнать о Европе, – отвечали французы. – Из аэропорта мы поехали с другими фанатами. Я думал, что это венгерские болельщики, поэтому мы пошли за ними. Мы подумали, что венгры хорошо знают дорогу к стадиону, и нам больше не о чем беспокоиться. Мы вообще не думали, что они украинцы. Теперь я понимаю, что мы даже этого не поняли. Мы ведь не знаем венгерского, украинского, русского.

Поехали за ними в поезде и в метро. Показалось странным, что они не пошли на стадион, а пришли сюда за пивом, но я подумал, что мы останемся здесь на некоторое время, а потом поедем за ними на футбол. Я пытался общаться с ними в какой-то момент, но не понимал ни слова из того, что они говорили. Но мы были уверены, что доберемся до стадиона. Мы сели за стол, и вот вы пришли. Теперь мы точно знаем, что до стадиона не дойдем».

Французы остались в Бухаресте, а румынский журналист помог им снять квартиру. Причем когда он посоветовал Airbnb, то получил в ответ удивленное: «У вас есть Airbnb?» Журналисту оставалось только ответить: «Вам и правда нужно узнать больше о Румынии и Бухаресте».

Немного успокоившись, французы заказали пиво и сели смотреть матч по телевизору. Теперь они в Бухаресте минимум до среды – в надежде на то, что Франция займет первое место в группе и приедет в Румынию на 1/8 финала. Так оно и получилось!

«Разве не смешно, если сборная будет ездить за нами?» – посмеялись французские болельщики.

Кстати, перед этим в забавную ситуацию попали также четверо фанатов из Хорватии, которые наняли частный самолет, чтобы добраться в Шотландию на игру с Чехией. Но на подлете их не пустили в страну из-за пандемии, поэтому пришлось разворачиваться. Хорваты решили, что хорошей идеей будет посмотреть матч с Чехией не дома, а в Праге! Все из-за того, что в местном пабе «У Флеку» 110 лет назад студенты из хорватского Сплита основали «Хайдук».

И они это сделали – посмотрели игру вместе с чешскими болельщиками.

Бухарест и Будапешт путают не в первый раз. А на ЧМ-2018 иностранцы постоянно терялись в российских городах

Если французам станет легче, то они не первые, кто перепутал два города.

В 2012-м сразу около 400 фанатов «Атлетика» прилетели на финал Лиги Европы в Будапешт. Да, на этот раз матч был в Бухаресте! Они пытались исправить ошибку, но не успели добраться до Румынии вовремя. Кстати, в финале «Атлетик» играли с «Атлетико». После такого они не должны обижаться, когда кто-то путает два клуба.

На ЧМ-2018 названия российских городов стали настоящим квестом для иностранцев. Фанаты из Китая не смогли сесть на поезд в Волгограде, так как взяли билеты из Вологды. Через два часа болельщикам поменяли билеты и посадили на нужный поезд.

Гостям из Швейцарии так не повезло. Они собирались в Ростов-на-Дону, но по приезду почему-то не нашли свой отель. Оказалось, что на самом деле они оказались в Ростове из Ярославской области. Вслед за ними по такому же маршруту проследовали фанаты из Испании.

А два аргентинских болельщика вместо Нижнего Новгорода очутились в Великом Новгороде.

В еврокубках тоже нашлось место казусам. В 2019-м два фаната «Ливерпуля» вместо Генка приехали в Гент. Расстояние между бельгийскими городами больше 100 километров, поэтому англичане в итоге тоже смотрели игру Лиги чемпионов в одном из баров. Зато «Гент», узнав о ситуации фанатов, пригласил их на матч Лиги Европы с «Вольфсбургом», который состоялся на той же неделе.

Французам повезло больше. У них впереди 1/8 со Швейцарией. И ехать никуда не надо! Вряд ли перед Евро они могли себе представить, что проведут 10 дней в Бухаресте.

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