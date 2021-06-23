Первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.

Сейчас Министерство здравоохранения сообщает, что «индийский вариант коронавируса» выявлен в Минске.

«Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов, имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта (дельта, В.1.617.2).», – говорится в сообщении Минздрава.

В других регионах Беларуси индийский штамм (Дельта) не обнаружен.

В Минздраве отметили, что есть основания полагать, что «индийский» вариант может распространяться более эффективно, чем другие варианты вируса, но на данный момент нет доказательств того, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание.

Высокий рост COVID-19 в России также вызван этим вариантом, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет почти 90%. Специалисты считают, что распространению способствует несоблюдением мер предосторожности и пока недостаточное количество вакцинированных лиц, что не позволяет достичь необходимого уровня иммунитета населения, сообщает Минздрав.

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