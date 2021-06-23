Миланские медики сделали МРТ древнеегипетской мумии. Так ученые собираются выяснить, каким был этот человек и что он делал, рассказали в эфире ТСН Ранок.

Мощи находились в археологическом музее Бергамо (Италия). Отмечается, что они якобы принадлежали мужчине Анхехонсу, жившему в девятом веке до нашей эры. Такие выводы сделаны из надписи на саркофаге.

Кроме внешности древней мумии с помощью МРТ ученые собираются подтвердить пол человеческих останков. Так недавно в Польше была просканирована мужская мумия. Однако диагностика показала, что на самом деле мощи принадлежали женщине.

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