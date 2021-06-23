Сооснователи онлайн-гипермаркета 21vek.by все еще задержаны, появилась информация о новых задержаниях.

«Основатели 21vek.by Сергей Вайнилович, Павел Матусевич и Иван Плюгачев все еще задержаны, информации о статусе и предъявляемых обвинениях по-прежнему нет. Сегодня стало известно, что помимо основателей были задержаны другие сотрудники 21vek.by. После допроса все они были отпущены, за исключением начальника подразделения закупок Сергея Стаюничева. Задержанным сотрудникам были переданы передачи с предметами первой необходимости», — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что счета онлайн-ритейлера не заблокированы. Все сервисы (сайт, call-центр, служба доставки, пункты выдачи заказов и другие) работают без сбоев. 3000 сотрудников продолжают работу в обычном режиме.

В силовых структурах по-прежнему не прокомментировали задержания.

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