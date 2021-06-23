Следственный комитет предъявил окончательное обвинение 21-летнему студенту БГМУ. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет) УК. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Молодой человек был задержан в ноябре прошлого года. Следственный комитет утверждает, что именно обвиняемый создал в августе 2020 года телеграм-канала «Белые халаты». По версии СК, ресурс был создан «с целью воздействия на сознание и волю работников здравоохранения и медицины», а также студентов и преподавателей медицинских учебных заведений.

Как отмечает Reform.by, обвиняемому вменяется распространение различных материалов, использование методов, направленных «на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, а также ослабление в обществе чувства патриотизма». К таким материалам СК относит призывы к увольнению медработников, участию в протестах и забастовках.

«Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый совершал вышеуказанные действия по предварительному сговору с пока неустановленными правоохранителями лицами. При этом свои преступные действия фигурант совершал из корыстных побуждений, обусловленных стремлением получить материальную выгоду», — говорится в пресс-релизе.

21-летнему обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Поделиться ссылкой: