Количество районов, где введен запрет на посещение лесов, увеличилось до 60. Это отражено на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства Беларуси.

В Брестской области запрет введен в Ивацевичском районе.

запрет введен в Ивацевичском районе. В Витебской — ограничено посещение лесов в Полоцком и Ушачском районах.

— ограничено посещение лесов в Полоцком и Ушачском районах. В Гомельской области леса нельзя посещать в Рогачевском, Чечерском, Кормянском, Житковичском, Петриковском, Лельчицком, Ельском, Наровлянском, Мозырском, Брагинском, Хойникском, Лоевском, Речицком, Гомельском, Добрушском, Ветковском, Буда-Кошелевском, Жлобинском, Светлогорском, Октябрьском районах.

области леса нельзя посещать в Рогачевском, Чечерском, Кормянском, Житковичском, Петриковском, Лельчицком, Ельском, Наровлянском, Мозырском, Брагинском, Хойникском, Лоевском, Речицком, Гомельском, Добрушском, Ветковском, Буда-Кошелевском, Жлобинском, Светлогорском, Октябрьском районах. В Гродненской области введены ограничения на всей территории.

введены ограничения на всей территории. В Могилевской — в Шкловском, Горецком, Дрибинском, Мстиславском, Кричевском, Славгородском, Чериковском, Чаусском, Могилёвском, Краснопольском, Быховском, Кировском, Кличевском, Бобруйском, Глусском , Костюковичском, Климовичском районах.

— в Шкловском, Горецком, Дрибинском, Мстиславском, Кричевском, Славгородском, Чериковском, Чаусском, Могилёвском, Краснопольском, Быховском, Кировском, Кличевском, Бобруйском, Глусском , Костюковичском, Климовичском районах. В Минской области ограничено посещение лесов Березинского и Солигорского района.

Напоминаем, что гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об Административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).

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