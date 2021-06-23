Количество районов, где введен запрет на посещение лесов, увеличилось до 60. Это отражено на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства Беларуси.
- В Брестской области запрет введен в Ивацевичском районе.
- В Витебской — ограничено посещение лесов в Полоцком и Ушачском районах.
- В Гомельской области леса нельзя посещать в Рогачевском, Чечерском, Кормянском, Житковичском, Петриковском, Лельчицком, Ельском, Наровлянском, Мозырском, Брагинском, Хойникском, Лоевском, Речицком, Гомельском, Добрушском, Ветковском, Буда-Кошелевском, Жлобинском, Светлогорском, Октябрьском районах.
- В Гродненской области введены ограничения на всей территории.
- В Могилевской — в Шкловском, Горецком, Дрибинском, Мстиславском, Кричевском, Славгородском, Чериковском, Чаусском, Могилёвском, Краснопольском, Быховском, Кировском, Кличевском, Бобруйском, Глусском , Костюковичском, Климовичском районах.
- В Минской области ограничено посещение лесов Березинского и Солигорского района.
Напоминаем, что гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об Административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рублей). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).
Поделиться ссылкой:
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!