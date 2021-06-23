На Лукомльской ГРЭС пожар. Некоторые регионы Могилевской и Витебской областей остались без света и воды

Вечером 23 июня произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции Лукомльской ГРЭС, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступили к тушению.

В то же время «МогилевОнлайн» сообщил о том, что во всей Могилевской области, включая областной центр, полностью выключилось электричество. Отключение электричества повлекло за собой остановку насосов, как результат – прекратилась подача воды.

«Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки», – сообщило Минэнерго.

Примерно в 22:30 в городе Могилеве, появился свет. Энергетики сообщили в Тwitter, что оперативно восстанавливают электроснабжение, информации о пожарах на Нафтане, Полимире или других предприятиях в связи с отключением нет.

На данный момент, по информации МЧС, восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

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