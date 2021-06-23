МАЗ врезался в электричку на железнодорожном переезде

На железнодорожном переезде деревни Красное Молодечненского района, на улице Немиро, утром 23 июня грузовик МАЗ врезался в электричку, которая ехала из Минска в Молодечно. Люди не пострадали, сообщает Млын.BY.

Инспектор по административной практике отдела Госавтоинспекции Молодечненского РОВД Диана Галузо прокомментировала происшествие:

— МАЗ ехал со стороны карьера деревни Ивонцевичи. За рулем грузовика был 24-летний водитель. По предварительным данным, перед железнодорожным переездом у машины отказали тормоза, ручной тормоз также на сработал. Грузовик врезался в электричку, которая шла в Молодечно. В результате повреждены последние три вагона электропоезда. После их осмотра электричка сразу продолжила движение и доехала до депо в Молодечно для более досконального досмотра.

По совам Дианы Галузо, ни водитель, ни пассажиры электропоезда не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

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