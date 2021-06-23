«Люди перейдут на радикальные ресурсы». Известные белорусы — о возможном признании TUT.BY экстремистским

В четверг, 24 июня, суд Центрального района Минска рассмотрит обращение МВД о признании экстремистскими материалы TUT.BY. С 18 мая портал заблокирован, а 15 сотрудников компании, включая журналистов, арестованы по уголовному делу. Завтрашний день покажет, что будет с одним из ведущих белорусских ресурсов, история которого началась 20 лет назад. Знаменитые, авторитетные и талантливые белорусы высказались, что значит для них TUT.BY, почему они читают новости портала и что будет, если его не станет.

Андрей Курейчик, публицист, сценарист-драматург, режиссёр

TUT.BY — это национальное сокровище, портал, который показал невероятную эффективность в условиях глобальной конкуренции. Я хорошо знал его основателей, талантливых людей: Юрия Зиссера, Кирилла Волошина, а также коллегу-драматурга Юлию Чернявскую. Они создавали компанию более 20 лет, в ней работали уникальные специалисты-профессионалы. Это сообщество, где была особая атмосфера, вера в некий абсолютно непререкаемый авторитет, все это создается десятилетиями. Именно поэтому белорусы выбирали свои новости, сервис и все остальное, а не Yandex или Google.

Можно говорить о чем угодно, но только не об экстремизме TUT.BY. По-моему мнению, более взвешенной позиции, чем у TUT.BY, не было ни у одного СМИ. Меня всегда удивляла взвешенная позиция портала, невозмутимость, новости выдавались с подчеркнутым нейтралитетом в то время, когда их журналисты были под страшным огнем и ударом со стороны силовиков. Мне казалось, как это возможно? Ведь ваши журналисты сидят, идет откровенное ухудшение свободы слова в Беларуси.

Удар по TUT.BY в итоге приведет к тому, что три миллиона его посетителей будут искать новости и перетекут на ресурсы, менее профессиональные и гораздо более радикальные по подаче новостей. Это плохо. Ведь если на TUT.BY всегда были две точки зрения, то сейчас люди будут видеть лишь одну. Разве от этого выиграет власть или государство? Это удар прежде всего по информационной безопасности государства.

Я сейчас читаю новости из разных источников (их около двадцати). Очень надеюсь и жду, что TUT.BY сделает зеркало сайта. Не понимаю, что кто-то может прийти на место TUT.BY. Делать а-ля TUT.BY — так это получится что-то типа а-ля Mercedes или BMW. Над всеми этими люди посмеются и поиздеваются.

Екатерина Снытина, бывшая капитан сборной Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы-2007, участница двух Олимпиад

Профессионально в баскетбол я играю 18 лет и около десяти месяцев в каждом году нахожусь заграницей. Обо всем, что происходит в стране узнаю из TUT.BY. Даже когда в поисковик Google вбить какой-либо запрос о Беларуси — первой строчкой выдается новость на «туте».

Для меня TUT.BY это что-то близкое, родное. При этом никогда нет и капли сомнения в том, что какая-то информация там может оказаться недостоверной. Даже события, которые произошли у нас в прошлом году, журналисты портала освещали всесторонне. Хотя, меня удивляло, когда видела статьи или комментарии от кого-то из правительства, представителей власти. Думала, зачем это? А потом, после прочтения, понимала: нужна другая точка зрения, чтобы не было одностороннего взгляда на какой-то вопрос. И журналисты с этой задачей справлялись на «отлично». Если бы этой информации не было на TUT.BY, то я бы и не знала, какая позиция у провластных людей.

Даже сейчас, когда сотрудники портала арестованы, а доступ к сайту закрыт, журналисты продолжают работать, подают новости все также беспристрастно. Я все также продолжаю читать TUT.BY в Telegram.

Если портал признают экстремистским и закроют его, то я расценю это как попытку стереть 20-летнюю историю страны. Считаю, что этот шаг не будет действенным, ведь это не то, что бесследно сжечь бумажный архив, чтобы люди не могли узнать правду. В век высоких технологий все останется в сети.

А потом, зачем это делать? TUT.BY писал не только про политику, было очень много сервисов, нужной и полезной информции, а как много денег собрали и оказали помощь больным деткам. Я держу кулачки сжатыми, пальчики скрещенными за наш портал. Жыве TUT.BY!

Денис Тарасенко, музыкант группы «Разбiтае сэрца пацана» («РСП»)

— TUT.BY я читаю постоянно, сейчас — в Telegram. Потому что там это самые свежие, актуальные и объективные новости, поданые нейтрально. Насчет того, что портал хотят признать экстремистским… Знаете, к сожалению, пришло такое время, что под «экстремизм» подгоняют все, что угодно: цвета одежды, какие-то элементы, исторические символы. Это средневековие и инквизиция — такая ассоциация.

Считаю портал одним из лучших медиа, надо его открыть снова. Ну а если власти попытаются создать каку-то замену, наврядли она будет равноценной. Вот пусть это новое государственное сами и читают.

Владимир Пугач, солист группы J:Морс

— Новостной ресурс, который существует не одно десятилетие, который развился, очевидно, в главный портал страны, конечно же, нужен Беларуси. Нужен народу. TUT.BY — это коллектив прогрессивных свободно мыслящих людей, что они не раз доказали. Особенно за последний год. Журналисты портала в последнее время напоминают шахтеров. Во-первых, тем, как они раскапывают информацию. Во-вторых, их работа также, а может, сейчас и больше сопряжена с риском.

Мне всегда нравилось, что TUT.BY взвешенно, отстраненно, нейтрально преподносил любую информацию, какую бы позицию не занимал автор того или иного материала. На мой взгляд, это признак большого профессионализма. Это как такая информационная Швейцария. Такие новости комфортнее и полезнее читать для того, чтобы составить какое-то свое мнение о происходящих событиях.

Я очень привык к TUT.BY. И какое-то время отсутствия его в медиапространстве, Афиши TUT.BY сильно усложнило жизнь лично мне. Это как отключить ЕРИП, отключить эскалаторы, закрыть детские сады. Тяжеловато без этого. Сейчас я читаю новости TUT.BY в Телеграме. И в основном эти новости.

Этот портал нам очевидно очень нужен. Я думаю, что даже те, кто сейчас этого не понимают, потом почувствуют это. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень сложно в эту информационную эру затыкать рты.

Спасибо TUT.BY за то, что вы делали, делаете и, уверен, будете делать. Я вас очень-очень уважаю! Вы крутые!

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей

— Я не верю, что эта «инициатива» может быть реализована. Ведь как можно серьезно относится к предложению признать экстремистским сайт, на котором 20 лет всесторонне освещалась жизнь нашей страны. Нельзя отрицать, что TUT.BY был самым популярным СМИ Беларуси, почти 3 миллиона человек ежедневно обращались к нему за разного рода информацией. Я подчеркиваю — разного рода информацией. Это и новости столичной жизни, и региональные, и экономические, и финансовые, прогноз погоды, кино и театральная афиша, статьи любимых авторов. И многое другое. Политика в этом ряду далеко не на первых позициях.

Что касается освещения мероприятий, происходивших в стране — у всех бытовало мнение, что если не осветил TUT.BY, то мероприятие не удалось. По наличию в ленте новостей судили о важности событий. У всех СМИ, конечно, есть своя аудитория — и у государственных, и у частных. Иначе бы они не существовали. Но уникальность TUT.BY в том, что это страновое СМИ, рассчитанное на разноплановых читателей.

Важно вспомнить, как обвиняемые сейчас в антигосударственной позиции журналисты TUT.BY освещали деятельность госорганов экономического блока. Мы даже шутили, что лучше Лойко и сотрудников ее отдела никто из белорусских журналистов не хвалит хорошие инициативы и решения чиновников, не приветствует назначения на ключевые должности в правительстве профессионалов, знающих свое дело. Именно от таких статей на TUT.BY росло доверие бизнеса к правительству и уважение к конкретным его представителям.

Большой вопрос как быть с информационными ресурсами и социальными сетями всех без исключения организаций, предприятий, освещающих свою деятельность? Ведь они все содержат в себе ссылки на публикации TUT.BY — там статьи о деятельности организаций, репортажи с мероприятий, интервью.

Если кто-то из руководства TUT.BY совершил преступление — пусть компетентные органы разбираются с этим преступлением, расследуют его, доказывают вину. Кроме того, если есть публикации, вызывающие претензии у органов — существуют законные и цивилизованные методы разобраться с этими публикациями. Но зачем уничтожать TUT.BY? А что будет следующим шагом?

Я считаю, что в нашем социальном правовом государстве не может такого произойти — не может быть уничтожено СМИ с трехмиллионной аудиторий!

Андрусь Такинданг, лидер группы «Рэха»

— Пасля прэзыдэнскіх выбараў 2020 усім стала відавочна, што рэжым можа абапірацца выключна на частку сілавікоў. А ніякай пазітыўнай павесткі ўлада не ўстане прапанаваць грамадству, толькі арышты і рэпрэсіі. У той ці іншай ступені кожны беларус пацярпеў ад эскалацыі гвалту, таму не дзіва, што і TUT.BY закранула хваля ўціску. Закрыццё СМІ, арышты, штрафы — гэта не палітычная, а гуманістычная праблема. Калі казаць папросту, то ёсць цывілізаваная, еўрапейская Краіна, якая хоча спакойна існаваць і развіваца, а ёсць купка людзей са зброяй, якія нясуць небяспеку ўсяму грамадству. TUT.BY, як і кожны з нас, апыўнуўся ў закладніках. Спадзяюся адэкватнасць і салідарнасць возьмуць верх над хаўсам і гвалтам.

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