Экс-глава Витебска возглавил химчистку. Его сыновья задерживались после протестов

Бывший председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин теперь занимает должность директора химчистки — ОАО «Объединение «Лотос», сообщают “Народные новости Витебска”.

На сайте открытого акционерного общества директором теперь значится Зарянкин Вадим Владимирович. На этой должности он сменил 73-летнего Юрия Галыкина, который руководил объединением, подчиняющимся Главному управлению торговли и услуг Витебского облисполкома, еще с 2000 года.

2020 год при Галыкине ОАО «Объединение «Лотос» завершило с чистой прибылью в 53 000 рублей. 24 000 рублей выплатили на дивиденды, еще 1000 рублей положили в инвестфонд.

Судя по записям в реестре, Вадим Зарянкин был назначен на новую должность 1 апреля 2021 года, т.е. спустя два месяца после ухода с поста мэра. По крайней мере, этим числом датируется уведомление о назначении (замене) руководителя ОАО «Объединение «Лотос».

Напомним, что Вадим Зарянкин руководил Витебском ровно год. После его ухода кресло мэра оставалось вакантным четыре с половиной месяца, недавно председателем Витебского горисполкома Лукашенко назначил Николая Орлова.

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