Инкубационный период при заражении индийским штаммом коронавируса короче, симптоматика ярче. Об этом сообщил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов, передает БЕЛТА.

“При заражении индийским штаммом в клинической картине есть определенные отличия. Дело в том, что инкубационный период несколько короче, чем принято сейчас считать, – от двух до девяти дней. Клиническая картина у пациентов развивается быстрее, а симптоматика достаточно выражена”, – сказал Игорь Карпов.

В связи с этим профессор подчеркнул важность своевременной медицинской помощи. Он отметил, что принципы ее оказания остались прежними, клиницистами накоплен достаточный опыт. Вместе с тем приход нового штамма – повод еще раз проверить готовность стационаров к приему пациентов, поскольку он может спровоцировать некоторый рост заболеваемости, что наблюдается в соседних странах.

“В целом же надо отметить, что расслабляться пока рано. Индийский штамм передается легче. Да и помимо этого, несмотря на лето, люди по-прежнему болеют, хотелось бы, чтобы заболеваемость была ниже, чем мы сейчас регистрируем”, – отметил Игорь Карпов.

Он подчеркнул: не надо забывать про меры индивидуальной защиты, они по-прежнему актуальны. Профессор обратил внимание на то, что болеют люди разного возраста, в том числе молодые.

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