Послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против режима Лукашенко, в том числе против финансового сектора, экспорта калия и продуктов нефтепереработки. Санкции могут быть введены до конца недели.

Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Комитет утвердил экономические секторальные ограничительные меры против Беларуси. Они будут утверждены Советом ЕС по письменной процедуре к заседанию Европейского совета [саммиту ЕС 24-25 июня]», – сообщил источник ТАСС.

В понедельник введение секторальных санкций поддержали главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге.

Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн, речь идет, в частности, об ограничениях экспорта в ЕС калия, нефтехимической продукции и санкциях против финансового сектора Беларуси.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что секторальные санкции против официального Минска могут затронуть 7 секторов экономики, включая нефть и калийные удобрения.

В пакет санкций также войдут ограничения на финансовый сектор – запрет на кредиты, операции с ценными бумагами и инвестиционные услуги.

Тогда же верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что “не может исключить” введения 5-го пакета санкций, если “поведение белорусских властей не изменится”.

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