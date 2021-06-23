Послы ЕС согласовали экономические секторальные санкции против режима Лукашенко, в том числе против финансового сектора, экспорта калия и продуктов нефтепереработки. Санкции могут быть введены до конца недели.
Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«Комитет утвердил экономические секторальные ограничительные меры против Беларуси. Они будут утверждены Советом ЕС по письменной процедуре к заседанию Европейского совета [саммиту ЕС 24-25 июня]», – сообщил источник ТАСС.
В понедельник введение секторальных санкций поддержали главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге.
Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн, речь идет, в частности, об ограничениях экспорта в ЕС калия, нефтехимической продукции и санкциях против финансового сектора Беларуси.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что секторальные санкции против официального Минска могут затронуть 7 секторов экономики, включая нефть и калийные удобрения.
В пакет санкций также войдут ограничения на финансовый сектор – запрет на кредиты, операции с ценными бумагами и инвестиционные услуги.
Тогда же верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что “не может исключить” введения 5-го пакета санкций, если “поведение белорусских властей не изменится”.
Поделиться ссылкой:
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!