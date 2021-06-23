Популярные модели A3 и A4 больше не будут иметь прямых преемников. Их полностью переработают и переименуют. Последней премьерой «автомобиля-горелки» станет модель Q в 2026 году, то есть городской автомобиль, который будет распространен до начала тридцатых годов, пишет «Spiegel». После этого Audi планирует продавать исключительно аккумуляторные автомобили по всему миру.
Daimler также хочет быстрее запустить электромобили
Audi-не единственная компания, которая делает ставку на разворот к экологичному трафику. Дочерняя компания Daimler Mercedes-Benz также хочет ускорить переход на электромобили из-за растущего политического давления на защиту климата. Некоторые из новых электромобилей, запланированных на 2024 год, должны быть запущены на год раньше, чем планировалось.
В конце 2019 года дочерняя компания Mercedes-Benz Cars поставила перед собой цель достичь более 50-процентной доли продаж чистых электронных автомобилей и гибридных автомобилей к 2030 году.
Кроме того, BMW планирует запустить по крайней мере половину мировых продаж с полностью электрическими автомобилями к 2030 году.