На выездном заседании Верховного суда в суде Московского района прокурор Сергей Гиргель запросил 15 лет лишения свободы для Виктора Бабарико.

На выездном заседании Верховного суда в суде Московского района прокурор Сергей Гиргель запросил 15 лет лишения свободы для экс-банкира и главного оппонента Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико по обвинению в якобы получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК), передает ТАСС.

Напомним, это максимально возможное наказание по предъявленным обвинениям.

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