Под Минском кто-то выгрузил груду костей в километре от жилых домов

На днях буквально в километре от жилых домов в деревне Евхимово кто-то выгрузил огромную кучу костей — похоже, говяжьих. Свалка в этих местах запрещена. О том что же за нарушители выбросили отходы мясного производства, без захоронения, на такую жару, попытался разобраться Onliner.

Кости обнаружил местный житель Сергей. Выгуливая собаку он наткнулся на странный «подарок» то ли от какого-то мясокомбината, то ли от фермера. Мужчина забил тревогу: на такой жаре кости очень быстро испортятся и могут доставить массу неудобств жителям близлежащих населенных пунктов.

— Я начал обзванивать санстанции, «охранки», ветстанции. И везде мне говорят, что этим не занимаются. В санстанции сказали написать электронное обращение, а они в течение 15 дней рассмотрят и ответят. Но сейчас стоит такая жара, что 15 дней — это слишком. То есть две недели будут собаки и лисы эти кости растаскивать? Я туда с собакой пришел и убежал тут же: запах невыносимый. В поселке пока не чувствуется, потому что эта гора пока только один день лежит, но будет же обязательно, — возмущается Сергей.

Председатель Луговослободского сельсовета Михаил Жук ответил, что о ситуации уже в курсе: кости, по его словам, выбросили какие-то нарушители.

— На этом месте раньше была свалка, но сейчас там территория лесничества. Там был карьер, но его еще примерно в 2011—2012-м засыпали, свалка там не разрешена. Там растут елочки. Мне позвонили местные жители, пожаловались. Люди уже обратились в «Экологию», чтобы вопрос был решен. Но я на всякий случай и своим специалистам в район перекину, чтобы проконтролировали. Должны убрать, — пообещал Михаил Жук. — Похожая проблема у нас уже была: тогда овощная фабрика начала свозить мусор. Но я быстренько в «Экологию» сбросил видео и телефон агронома, и за выходные они весь свой мусор вывезли.

Будет ли проводиться расследование нарушения председатель сельсовета не уточнил. Хотя подобное “захоронение биологических отходов” – прямое нарушение, например, статьи 16.4, а также 16.22 КоАП-2021.

Поделиться ссылкой: