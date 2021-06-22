Сегодня, 22 июня, самая титулованная американская актриса Мерил Стрип отмечает 72-летие.

На сегодняшний день в ее творческом багаже более 60 фильмов, три Оскара и 21 номинация на Оскар, девять Золотых глобусов и 31 номинация на Золотой глобус, две премии BAFTA, Эмми, награда Каннского и Берлинского кинофестивалей, звезда на Аллее славы Голливуда.

В день рождения великолепной Мерил Стрип “Hовое Bремя” вспоминает самые яркие и вдохновляющие цитаты актрисы о женской свободе, отношении к возрасту, цели в жизни каждого человека и силе женщины.

«Хорошо, что земля круглая и мы не можем заглянуть так далеко вперед».

«Я нравлюсь себе такой, какая я есть сейчас. Другим я могу не нравиться. А мне удобно. Я чувствую себя свободнее. Не хочу, чтобы старение имело для меня какое-либо значение».

«Мой совет, не тратьте столько времени на заботу о своей коже или весе. Развивайте то, что вы делаете, что оставите за собой в этом мире».

«Как я остаюсь приземленным человеком? Я стараюсь не терять вес».

«Старение необходимо принять. Жизнь драгоценна, и когда вы потеряли много людей, вы начинаете понимать, что каждый день — это подарок».

«Я уверена, стремление к совершенству и есть то, что отличает хорошую жизнь от успешной».

«Платить за сумку две тысячи евро? Да я лучше буду носить косметичку в зубах!»

«То, что вас отличает от других, и есть ваша сила».

«У меня есть теория, что фильмы работают на уровне снов, смотрите их и мечтаете».

«Нельзя бояться, иначе ничего не получится».

«На первом месте у меня семья. Так всегда было и так всегда будет».

«Я думаю, что лучшими образцами для подражания для женщин являются люди, которые плодотворны и уверены в себе, которые несут свет в этот мир».

«Закройтесь от всего, что задалось целью сдерживать ваше движение вперед, особенно от голосов, которые звучат в вашей собственной голове».

«Формула счастья и успеха заключается в том, чтобы быть самим собой самым ярким из возможных способов».

«Хорошо, что земля круглая, что мы не можем заглянуть так далеко вперед».

«Вы сможете многого добиться, если вы будете тихо, четко и авторитетно этого требовать».

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