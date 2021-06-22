Заявление руководства Евросоюза в ведомстве сочли “откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом” и сравнили санкции с объявлением экономической войны.

«Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, также как их родственники, семьи и другие белорусы правильно и по достоинству оценят столь щедрую „поддержку“ ЕС», — заявили в МИД.

«Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства», — заявили в МИД.

В ведомстве также призвали «все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по „тропе санкционной войны“, прислушаться к голосу разума и подумать о будущем».

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