Аналитики Центра экономических исследований BEROC заявили о том, что сегодня белорусский рынок труда штормит.

Эксперты Центра экономических исследований BEROC в очередном выпуске квартального обзора белорусской экономики заявили о достаточно парадоксальной ситуации, которая складывается на рынке труда. Аналитики отметили: реальные зарплаты растут с опережением темпов роста выпуска и производительности труда, при этом устойчиво снижается занятость, а количество новых рабочих мест, пусть и с колебаниями, но также следует за нисходящим трендом.

Эксперты BEROC называют причиной сочетания таких, казалось бы, несочетаемых тенденций частичную жесткость реальной заработной платы.

«Во-первых, она поддерживается мерами правительства: как напрямую через выплаты в бюджетном секторе, так и через косвенно-директивные меры в секторе госпредриятий. Во-вторых, определенная инерция в реальных зарплатах имеет место и в частном секторе, который на фоне растущей мобильности труда в большей мере конкурирует за человеческий капитал и со странами-соседями, где зарплаты выше», – пишется в обзоре.

При таких ограничениях балансирование рынка труда происходит в основном за счет снижения занятости, прежде всего, в бюджетном секторе и секторе госпредприятий.

Рост зарплат начал притормаживать

Эксперты отметили, что атипичная ситуация на рынке труда постепенно приводит к торможению роста реальной заработной платы. На их взгляд, с этой позиции сегодняшняя ситуация весьма похожа на период 2-ого полугодия 2013 года. Так, после продолжительного и бурного роста реальная зарплата начала вынужденно притормаживать. Впоследствии же сформировался устойчивый тренд ее снижения, который оставался актуальным в течение 3 лет до середины 2017 года.

Ускорение инфляции уже как тренд

Обратили внимание в своем обзоре экономисты и на ускорение инфляции, которое уже приобретает характер нового устойчивого тренда.

Они указывают, что продолжают разрастаться многие внутренние проблемы в монетарной сфере. Инфляционные ожидания населения остаются высокими, а чистая покупка валюты ими и отток их валютных депозитов приобрели устойчивый характер.

Также интенсифицируются внутренние проблемы в смежных сферах. Например, ухудшившиеся условия поставок нефти подталкивают рост внутренних цен на топливо. Растущий дефицит бюджета создает предпосылки для ускорения роста ряда административно регулируемых цен, а также усиливаются риски монетизации этого дефицита.

Кроме этого, все более явственным становится инфляционное давление, связанное с ростом цен на многие товары и услуги на глобальном рынке.

О монетарной политике

Аналитики также обратили внимание на то, что Нацбанк, сохраняя приверженность таргетированию денежной массы, концентрируется на управлении ее объемами. Зачастую при этом он самоустраняется от надлежащего использования более мощного инструмента в виде процентной ставки, попыток влияния на ожидания экономических агентов, а также от продвижения институциональных мер, необходимых для обеспечения ценовой стабильности.

«В условиях множащихся инфляционных рисков такой подход, а также эксплуатация полюбившегося Нацбанку имиджа борца против монетарной экспансии, становятся недостаточными для эффективного противодействия инфляции», – заключили эксперты.

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