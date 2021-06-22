Два врача-онколога указом А.Лукашенко лишены государственной премии за 2020 год. Решение принято на основании заключения комиссии Комитета по Государственным премиям Беларуси.

Документ подписан 21 июня 2021 года, опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 19 января 2021 года, сообщает Reform.by.

Напомним, государственную премию за 2020 год получил коллектив авторов из РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии за цикл работ «Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей».

В тексте указа говорится об исключении 12-го и 13-го абзаца из пункта 1.1 пункта 1. По разным подсчетам, речь может идти о бывшем директоре центра имени Н.Н.Александрова, а теперь заместителе директора по связям с общественностью ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ», докторе медицинских наук, профессоре Олеге Суконко, замдиректора центра, докторе медицинских наук, профессоре Викторе Кохнюке, или Ольге Олейниковой, главном научном сотруднике государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии», члене-корреспонденте Национальной академии наук Беларуси, докторе медицинских наук, профессоре.

По какой причине врачи лишены премии, не сообщается.

По информации TUT.BY, премии лишили Ольгу Алейникову и Олега Суконко.

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