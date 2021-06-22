Государственные облигации Беларуси обвалились на торгах в понедельник на ожиданиях жестких экономических санкций Евросоюза, которые лидеры ЕС рассмотрят на саммите 24-25 июня.

Об этом сообщает belrynok.by со ссылкой на finanz.ru.

Белорусские евробонды с погашением в 2031 году подешевели на 5% со скачком доходности на 60 базисных пунктов на фоне сообщений о том, что пакет мер за принудительную посадку рейса Ryanair будет включать полный запрет на торговлю суверенными ценными бумагами по сценарию, который ранее был задействован для Венесуэлы.

Санкции против вторичного рынка бондов означают, что их держатели окажутся «запертыми» в бумагах — без возможности продать на вторичном рынке.

Это «будет хуже всего, что мы видели по санкциям против России», констатирует Виктор Жабо, управляющий активами Aberdeen Standard Investments в Лондоне.

Белорусские бумаги «станут де-факто неприкасаемыми», говорит он.

Покупателей на рынке уже практически нет, торговли почти не происходит, пишет Financial Times.

Брокеры устанавливают индикативные цены на 5-6% ниже уровней закрытия прошлой недели, но и с таким дисконтом — по 87,5% от номинала — желающий приобрести не находится.

Поделиться ссылкой: